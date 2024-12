Inmet: meteorologista aponta cenário para reta final de 2024

Após volumes históricos em novembro, surgimento de tempo seco e quente no estado acendeu preocupação sobre possível estiagem

Paulo Roberto Belém - 10 de dezembro de 2024

Imagem mostra céu coberto de nuvens com prédios ao fundo.(Foto: Reprodução)

Após passar por um período de chuvas intensas como foi o mês de novembro, a diminuição do volume de precipitações, junto com dias quentes no começo de dezembro, preocupou moradores com a possibilidade de retorno das altas temperaturas em Goiás.

No entanto, essa não deve ser a realidade das próximas semanas, conforme a chefe do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Elizabeth Alves.

Ao Portal 6, a especialista explicou que o nível de chuvas que caiu em novembro foi o mais alto do registro histórico do estado. Isso porque o quantitativo foi de 480,7 mm, quando o previsto era 219,6 mm.

Contudo, esse cenário fora do esperado deve voltar à regularidade de chuvas mais brandas a partir desta quarta-feira (11), após alguns dias predominantemente secos e quentes.

“Dezembro deve ser dentro da média. Teremos chuvas mais distribuídas. Aquele cenário de calor de 30º C de máxima com alta umidade resulta em chuvas. Em algumas regiões, pode ser que varie para um pouco acima da média”, explicou.