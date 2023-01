Motorista de app conquista passageiros com placa que mostra as coisas que ele pode fazer na viagem

Utilizar carro de aplicativo já virou algo bastante corriqueiro no dia a dia. No Maranhão, um motorista viralizou ao conquistar os passageiros com a placa que mostra as coisas que ele pode fazer na viagem.

“Ao entrar no carro você não sabe quem está mais cheiroso, eu ou o carro”, começa o anúncio fixado na parte de trás de um dos assentos dianteiros do veículo.

“Faço corridas em toda a região de Imperatriz”, continua. “Se quiser contar seus chifres e problemas eu escuto e até dou conselhos”, segue.

“Levo até a residência do namorado (a), ficante, amante, cliente, sigilo total. Levo para motel, casa das primas, matagal, prédio abandonado. Não ligo para os seus fetiches, quero é ganhar dinheiro, até espero, só não participo”, diz a placa sobre os destinos que os passageiros podem ser levados.

“Se quiser fazer ciúmes pro ex digo ‘tchau minha vida’ no final da corrida”, oferece. “Para seguir o marido, esposa, namorado, namorada, ou até amante. Se tu é meio doido (a) 20% de desconto (gosto é da confusão). Aparto briga se ele te bater”, diz. “Aceito Pix”, encerra.