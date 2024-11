Chef ensina como transformar carne de segunda em uma carne de primeira (segredo dos restaurantes)

Tutorial da especialista conseguiu realizar o sonho de muita gente na cozinha

Magno Oliver - 28 de novembro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / Anaclaudiapradooo)

m seguidaO sonho de muitas pessoas na cozinha é poder preparar uma carne de segunda e conseguir transformá-la em um preparo de primeira linha, não é mesmo?

Assim, no Brasil, os cortes mais baratos oferecidos nos açougues muitas vezes são vistos com desconfiança pelo consumidor, mas, com o jeito certo de preparar, podem se tornar uma iguaria de primeira qualidade.

A influencer de receitas culinárias Ana Cláudia Prado revelou um truque para seus seguidores que pode elevar qualquer carne de segunda a um nível de qualidade digno de cortes de primeira linha.

Chef ensina como transformar carne de segunda em uma carne de primeira (segredo dos restaurantes)

Em seu perfil no Instagram, @anaclaudiapradooo, bombou uma receita de carne de segunda na panela para os seguidores que fez muito sucesso.

A técnica não exige ingredientes caros ou técnicas complicadas. Na panela de pressão, você coloca sua peça de carne de segunda favorita. Depois disso, coloque pimenta do reino, cebola roxa, sal a gosto, 2 colheres de molho inglês e misture bem.

Feito isso, adicione 2 litros de água e coloque para cozinhar por 40 minutos.

Em seguida, a carne de segunda, que costuma ser mais dura e fibrosa, acaba ficando incrivelmente macia e suculenta. Depois disso, você adiciona pedaços de queijo muçarela entre as partes da carne e leva para air fryer.

200° e mais 15 minutos no aparelho e ela sai a nível de carne de primeira suculenta, macia, desmanchando. O queijo derrete devagarzinho, incorporando sabor e uma textura deliciosa. O tempo na air fryer é curto, mas o suficiente para deixar a carne dourada e com um toque especial de queijo derretido. Depois, é só preparar o acompanhamento e servir.

Confira o vídeo completo da receita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Cláudia Prado (@anaclaudiapradooo)

Portanto, siga o Portal 6 no Instagram: No @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo digital e em tempo real!