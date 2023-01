Mulher conta por que jogou garrafa em Gusttavo Lima: “o que realmente aconteceu”

A polêmica envolvendo a expulsão de uma fã no show do cantor Gusttavo Lima ganhou mais um capítulo na segunda-feira (02). Após jogar uma garrafa de água no sertanejo, a arquiteta Virgínia Bandeira decidiu explicar o motivo da reação inusitada.

Em um relato publicado nas redes sociais, a profissional alegou que, em um dado momento, o sertanejo passou a falar de política e manifestar apoio ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) – ação que, segundo ela, a deixou indignada.

“Durante o show de Réveillon, que paguei caro para me divertir, acabei tendo que participar de um ato político em prol de um ex-presidente que tanto massacrou os brasileiros”, relatou.

Após a fala, Virgínia conta que ela, juntamente com outras pessoas da plateia, também decidiram se manifestar politicamente fazendo um ‘L’ com a mão, em alusão ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Por conta disso, logo no início do show, ele se dirigiu a mim falando que eu merecia o bom e o bom era ele. Nesse momento repeti o gesto fazendo o L”, relembrou.

Apesar das provocações, ela afirma que o estopim aconteceu quando Gusttavo começou a contar que havia participado de um campeonato de masturbação, na presença de vários adolescentes.

“Mesmo com inúmeras adolescentes menores de idade acompanhadas da família curtindo o show, o cantor contou que participava de ‘campeonato de punheta’, numa declaração total de desrespeito, o que só aumentou minha indignação, já que tenho uma filha menor de idade e não gostaria que estivesse lá assistindo isso”, afirmou.

No final do relato, a arquiteta admitiu que passou dos limites ao jogar a garrafa no cantor, mas também condenou os ataques quem vem recebendo desde o episódio.

“Eu estava numa festa onde é natural que as pessoas bebam, e posso ter me excedido na minha reação em repúdio a ele, e tenho humildade suficiente de reconhecer o meu excesso. […] E garanto que nada vai pagar a reparação do transtorno que a atitude do músico causou a mim e consequentemente na minha família”, completou.