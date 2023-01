Procura-se jovem que foi passar a virada do ano em Pirenópolis e ainda não voltou para casa

A família de William Rodrigo Soares Bastos, de 28 anos, está procurando pelo jovem que foi passar a virada do ano em Pirenópolis.

Ele está desaparecido desde o último domingo (1º de janeiro), quando não voltou para a casa após comemorar o Revéillon.

Ao Portal 6, Rafael da Silva Bastos, irmão de William, contou que ninguém sabia que o jovem passaria a virada na Igreja Matriz de Pirenópolis.

“Ninguém sabia. Minha mãe ficou sabendo através da minha irmã que viu ele indo com dois casais no carro. Um dos casais, a menina filha da namorada de um outro irmão”, relatou.

De acordo com Rafael, a última notícia que a família recebeu foi do casal que passou a virada do ano com William, no dia 1º de janeiro.

“A última notícia que nós tivemos conversando com o William foi no dia 31 de dezembro, mas dia 1º tivemos notícias através de outras pessoas”.

Qualquer informação sobre William deve ser informada as autoridades ou pelo telefone (62) 99394-8304.