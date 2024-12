Homem é perseguido e linchado por motoristas de aplicativo após dar facadas em tanque de moto; assista

Motorista do carro apresentava sinais de embriaguez e foi perseguido por cerca de 7km

Thiago Alonso - 04 de dezembro de 2024

Suspeito foi perseguido após golpear a motocicleta com facadas. (Foto: Reprodução)

Populares perseguiram e lincharam um homem, de 50 anos, após uma confusão durante um acidente de trânsito, nesta quarta-feira (04), em Anápolis.

Na ocasião, o suposto autor, que dirigia um carro, teria atropelado um motociclista ao passar por um cruzamento entre a Avenida Estado e a Rua 12, no bairro Recanto do Sol, região Nordeste da cidade.

Furioso, o condutor saiu do veículo apresentando sinais de embriaguez, momento em que se dirigiu até a vítima, de 51 anos, e deferiu diversos golpes com facas no tanque da motocicleta, sendo que a lâmina ficou presa na estrutura durante a ação.

Após isso, o suspeito fugiu do local, sendo perseguido por outros motociclistas de aplicativo, que acompanharam a ação.

Após algum tempo, o motorista foi alcançado pelos populares, que o lincharam ainda no meio da Rua Jacinta, a cerca de 7 km do local.

A vítima, por sua vez, acionou a Polícia Militar (PM), que solicitou apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o encaminhou até uma unidade de saúde após o acidente de trânsito.

O motociclista também foi orientado a registrar o caso em uma delegacia da Polícia Civil (PC), a fim de instaurar um inquérito sobre a ocorrência.