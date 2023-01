Adolescente mata ‘amigo’ com golpe de enxada na cabeça após discussão

Um homem, de 47 anos, morreu após ser alvo um golpe de enxada na cabeça pelo próprio amigo. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (04), em Barro Alto, cidade da região Central de Goiás.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pela esposa da vítima. Segundo ela, o marido estava bebendo e fazendo uso de drogas ilícitas com o suposto autor. Quando ela foi à porta de casa pela manhã, o encontrou caído no chão e sem sinais vitais.

Os militares foram até a residência do amigo, que tentou se esconder da PM no telhado, mas foi apreendido. O adolescente, de apenas 17 anos, confessou ter tirado a vida do parceiro.

Segundo o relato do suspeito, os dois estavam fazendo o uso de drogas juntos quando começaram a discutir e o homem deu um tapa no rosto dele.

Como reação, o rapaz pegou uma enxada e golpeou o amigo na cabeça e repetiu a ação depois que ele caiu no chão.

O rapaz foi levado ao hospital da região para confecção de relatório médico e logo depois à Delegacia de Barro Alto. O caso é investigado pela Polícia Civil.