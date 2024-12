Vídeo: mulher fica de “guarda” enquanto marido realiza furto em construção de Anápolis

Imagens registradas por câmera de segurança mostram vai-e-vem da mulher durante toda a ação

Natália Sezil - 12 de dezembro de 2024

Vídeo mostra momento em que a mulher chega a observar as plantas para “disfarçar” o furto. (Foto: Reprodução)

Um furto foi registrado em vídeo na tarde desta quinta-feira (12), quando um casal resolveu esperar o horário do almoço para levar um único item de uma construção no Residencial Arco Íris, Região Sul de Anápolis.

A ação aconteceu enquanto o responsável pela obra se encontrava no fundo da residência, e os outros companheiros tinham voltado para casa para almoçar.

Nas imagens, é possível perceber que, embora o furto tenha sido realizado em dupla, somente o homem, trajando boné vermelho, entra na construção, enquanto a mulher, de blusa listrada, apenas espera, disfarçando.

Ela carrega uma mochila nas mãos, atravessa a rua, volta à calçada e fica observando o roubo. O único momento em que contribui é quando tira a fiação de uma betoneira, mas volta a disfarçar, se dirigindo às plantas do vizinho.

Depois, ela se apoia na lixeira da rua e volta a esperar, vez ou outra observando se alguém se aproxima. Enquanto isso, o homem realiza o furto: ele acha uma extensão, junta 3 metros de fiação, corta e recolhe os fios.

Um cachorrinho também acompanha toda a ação. Quase ninguém passa pela rua durante toda a situação, com exceção de uma moto, em certo momento, e uma pedestre com um bebê, justo quando o casal começa a se afastar do local. Apesar disso, a mulher não suspeita do furto.

Com a gravação em mãos, o responsável pela construção acionou a Polícia Militar (PM), e o caso deve ser encaminhado para a Polícia Civil (PC) para investigação.