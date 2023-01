Frentista é atropelado por viatura do Corpo de Bombeiros em posto de Formosa

O Corpo de Bombeiros de Goiás se pronunciou após uma viatura da corporação quase atropelar um frentista de posto de combustível. O caso aconteceu no último dia 28 de dezembro, em Formosa, cidade localizada no entorno do Distrito Federal.

Segundo a corporação, o motorista parou para abastecer o carro e, em seguida, ficou com o pé preso entre os pedais de freio e acelerador do veículo, que é automático.

Nas imagens registradas por câmeras de segurança é possível ver que a viatura começa a andar sem rumo e repentinamente e atinge o frentista.

Por sorte, o trabalhador só foi empurrado por alguns metros. Segundo a corporação, o bombeiro militar prestou atendimento ao rapaz logo depois.

“Ao perceber o fato, o bombeiro militar desceu do veículo e prestou atendimento ao frentista atingido pela viatura. A vítima reportou que estava bem e se recusou a ir ao hospital. O CBMGO lamenta o episódio”, explicou.