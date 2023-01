Placa com aviso na porta de residência chama atenção em Goiânia

Cansado de lidar com vizinhos que estacionavam no portão de casa, o morador de uma residência, no Parque Amazônia, na região Sul de Goiânia, tomou uma atitude que vem chamando a atenção.

Ele colocou uma placa com um aviso bastante direto para os folgados de plantão: “Garagem, evite problemas”.

O cartaz segue demonstrando toda a insatisfação do morador com a situação: “Dono da casa: desequilibrado, dona da casa: barraqueira, falta de aviso não foi”.

Após o pedido ele ainda deixa um recado no final da placa: “obs: não manobre na minha calçada”, termina.

Ainda não se sabe quem é o morador responsável pelo aviso na porta da residência.