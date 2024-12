Na contramão de Goiânia e Goiás, Anápolis registra aumento no contágio por HIV em 2024

Casos notificados até setembro já superam total apontado em todo o ano de 2023

Paulo Roberto Belém - 30 de novembro de 2024

Teste rápido para HIV (Fptp: Divulgação)

Na contramão dos números de Goiás e de Goiânia, o município de Anápolis registrou, em 2024, até o último mês de setembro, 367 novos casos do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).

Isso significa que houve aumento de 23% no número de notificações, quando comparado à totalidade dos casos de todo o ano de 2023, que ficou em 298 registros, informou a Secretária Municipal de Saúde de Anápolis (Semusa).

Enquanto isso, Goiânia registrou queda de 10%, com 485 novos casos no mesmo período de referência em 2024, contra 542 em 2024.

Já números totalizados de Goiás apontam diminuição de 56%, acusando 1.314 registros em 2024 se comparados aos 2.059 de 2023.

Causa anapolina

Ao Portal 6, a diretora técnica de Vigilância da Semusa, Mirlene Garcia, atribuiu o aumento dos casos diagnosticados à política de incentivo da testagem, que tem sido realizada na cidade. “A ampliação das testagens na rede tem facilitado e consequentemente aumentado o diagnóstico”, explicou.

Ela justificou que o trabalho é feito desde a rede de atenção básica com o treinamento das equipes para a testagem das principais Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s). “Seja de hepatite, sífilis e HIV, o que culmina no aumento dos diagnósticos”, pontuou.

Prevenção e tratamento

Em resposta à redução ocorrida em Goiânia, a Secretaria Municipal de Goiânia, considerou principalmente o aumento no uso da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), com um crescimento de 20,89% no número de novos usuários neste ano.

O método consiste na tomada diária de um comprimido que permite ao organismo estar preparado para enfrentar um possível contato com o HIV, ou seja, o indivíduo se prepara antes de ter uma relação sexual de risco para o vírus.

Além disso, a Secretaria informou que há, também, o aumento de pacientes que, ao serem diagnosticados com HIV iniciam o tratamento regular, retardando assim o desenvolvimento da Aids.

“Essas estratégias têm mostrado resultados significativos na prevenção da progressão da doença”, explicou a técnica de Vigilância Epidemiológica das Infecções Sexualmente Transmissíveis, Valéria Borba.

Cuidado

Embora a redução nos novos casos seja positiva, a situação ainda exige atenção e o reforço da prevenção e diagnóstico no combate ao vírus. Para ter acesso à PrEP, por exemplo, basta procurar as unidades que tratam das IST’s nos municípios.

Em Anápolis, a unidade de referência está atendendo na Unidade Básica da Vila União. Já em Goiânia, é preciso procurar a Gerência de Doenças e Agravos Transmissíveis – GDAT.

“É necessário manter o alerta sobre a importância da prevenção e dos testes rápidos em casos necessários. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para evitar complicações graves e óbitos”, alerta a diretora de Vigilância Epidemiológica, Marília de Castro.

Combate

Em Goiânia, por exemplo, no dia 1º de dezembro, a Prefeitura promoverá uma ação de conscientização e prevenção para marcar o Dia Mundial de Luta contra a Aids, data estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O evento ocorrerá das 8h às 12h, no Lago das Rosas, no Setor Oeste. A ação é aberta ao público e contará com atividades gratuitas voltadas à informação, prevenção e diagnóstico precoce da doença.

A programação inclui realização de testes rápidos, distribuição de autotestes, além de orientações com profissionais de saúde sobre a doença e as formas de prevenção.

A Prefeitura de Anápolis ainda não divulgou se realizará ação alusiva à data.