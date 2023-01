Bombeiros resgatam homem que caiu em cisterna de mais de 20 metros em Anápolis

O Corpo de Bombeiros resgatou no início da noite desta quinta-feira (05), um homem que caiu em cisterna com água de mais de 20 metros no Jardim Alvorada, em Anápolis.

Foram empenhados na ocorrência quatro bombeiros e uma viatura da corporação, que chegou ao local pouco depois do chamado.

Pelas imagens é possível ver que o local onde a vítima caiu era bastante estreito, dando um pouco mais de trabalho aos militares.

A descida na cisterna para o resgate foi realizada pelo sargento Gabriel Correia, que é especialista em salvamento em altura.

A vítima foi resgatada em segurança e recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).