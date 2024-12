Uma pessoa morre e duas ficam gravemente feridas após caminhonete capotar em Anápolis

Corpo de Bombeiros se dirigiu ao endereço, mas pôde apenas resgatar os sobreviventes

Thiago Alonso - 09 de dezembro de 2024

Acidente ocorreu no distrito de Joanópolis. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 34 anos, morreu após sofrer um gravíssimo acidente de trânsito, nesta segunda-feira (09), na região do distrito de Joanápolis, em Anápolis.

Na ocasião, uma caminhonete Ford Ranger trafegava pelo km 02 da GO-560, quando veio a capotar em um perímetro próximo a uma curva.

Com o impacto, dois dos três passageiros receberam atendimento do Corpo de Bombeiros ainda no local, sendo que um deles, em estado mais delicado, precisou ser encaminhado às pressas para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Uma segunda pessoa, que também estava no automóvel, precisou ser socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde da região.

A terceira vítima, por sua vez, não resistiu e foi a óbito ainda no local, sendo possível confirmar o falecimento antes mesmo que o resgate fosse realizado.

Diante disso, a Polícia Militar (PM) se dirigiu ao endereço, realizando os devidos procedimentos legais e acionando o suporte do Instituto Médico Legal (IML), a fim de fazer a retirada do corpo.

Agora, o caso deve ser encaminhado às autoridades competentes até que novos desdobramentos ocorram acerca da ocorrência.