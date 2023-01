Homem é condenado por se relacionar sexualmente com a filha que achava que ele estava morto

Um caso extremamente bizarro tem dado o que falar após serem divulgados os novos desdobramentos da história de um pai que se relacionou sexualmente com a filha depois de passar anos desaparecido e dado como morto.

A juíza Swansea Crown Court, do Reino Unido, explicou que as identidades deles deveriam permanecer em anonimato. No entanto, a situação foi detalhada publicamente à mídia local.

Consta nos autos que a moça teria passado toda a infância e a adolescência acreditando que teria perdido o pai, ainda bebê, por uma fatalidade violenta.

No entanto, através das redes sociais, aos 18 anos, a, até então, órfã conseguiu localizar o homem e descobriu que eram realmente pai e filha. Eles se aproximaram e começaram a criar fortes laços, além da fraternidade.

Foi então que ambos iniciaram as relações mais íntimas. O caso só pode ser descoberto porque a garota desabafou com outra moça em um bar noturno e a ouvinte denunciou o absurdo.

O homem foi preso e acusado por cultivar o relacionamento ilegal com a própria filha. Inicialmente, a jovem concordou com tudo e se considerou vítima.

Porém, ele foi liberado sob fiança para cumprir a liberdade condicional e os dois voltaram a se encontrar. Inclusive, posteriormente, a garota escreveu uma carta à juíza concordando que tudo teria acontecido consensualmente.

Swansea afirmou entender o acontecimento, mas julgou o réu como ‘ilegal, totalmente imoral e explorador’. Por fim, a autoridade decretou uma pena de três anos, cumprindo serviços comunitários.

Além disso, o homem ainda deverá concluir o curso de criminosos sexuais, como forma de reabilitação.