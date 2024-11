Tem carne moída na geladeira? Faça assim e não vai querer mais de outro jeito

Simples de fazer e com um resultado incrível, ela é ideal para qualquer ocasião, inclusive para o Natal

Pedro Ribeiro - 30 de novembro de 2024

(Foto: Captura de tela/Youtube/ Canal Bruna Carvalho)

Se você tem carne moída dando sopa na geladeira e quer inovar no cardápio, prepare-se para descobrir uma receita que vai transformar seu almoço ou jantar!

Além de deliciosa, ela é prática, versátil e uma excelente ideia até para ocasiões especiais, como o Natal.

Antes de começar, confira se você tem tudo em casa. Você vai precisar de:

1kg de carne moída (pode ser acém ou corte da sua preferência).

250g de queijo mussarela.

250g de presunto.

Requeijão cremoso.

250g de bacon fatiado.

1 pacote de creme de cebola.

Alho e cebola triturados, tempero verde e sal a gosto.

Quando estiver tudo separado, siga esse passo a passo.

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, combine a carne moída com o pacote de creme de cebola, sal e tempero verde. Mexa bem com as mãos até a mistura ficar homogênea.

Pegue um pedaço de plástico filme e abra sobre uma superfície plana. Espalhe a carne temperada por cima, formando um retângulo.

Agora, distribua o queijo mussarela, o presunto e o requeijão cremoso por cima.

Com a ajuda do plástico filme, enrole a carne recheada como se fosse um rocambole.

Vá com calma para que o recheio não escape. Assim que terminar, retire o plástico e ajeite o rocambole de carne moída em uma assadeira.

Cubra o rocambole com as fatias de bacon. Além de dar aquele sabor defumado, o bacon deixa a receita com uma crocância incrível.

Pré-aqueça o forno a 200°C e cubra o rocambole com papel alumínio. Deixe assar por 30 minutos.

Depois, retire o papel alumínio e deixe por mais 20 minutos. Esse passo é essencial para o bacon dourar e deixar o prato com aquela aparência irresistível.

Depois de sair do forno, o aroma já vai te conquistar, mas é na primeira mordida que você realmente entenderá o quanto essa receita é especial.

Sirva com uma salada fresquinha ou aquele arroz soltinho e prepare-se para os elogios!

Assista ao vídeo:

