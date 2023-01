Jovem é preso por expor nudes de adolescente de 13 anos em Anápolis

Um jovem de 24 anos foi preso preventivamente na manhã desta quinta-feira (05), em Anápolis, suspeito de armazenamento de material de pedofilia e estupro de vulnerável.

Ele foi identificado como Gustavo de Oliveira Ribeiro. Segundo a Polícia Civil, ele conheceu um menor de 11 anos de idade em 2020, pela internet, e o convenceu a fazer vários vídeos pornográficos com pretexto de um interesse em jogos online.

Hoje, a vítima tem 13 anos de idade. Em 2022, o suspeito criou vários perfis falsos em redes sociais e expôs imagens do menor nu.

A Polícia Civil conseguiu quebrar os dados cadastrais e o identificou como titular, além de localizar o endereço dele. Durante as buscas na casa de Gustavo, foi encontrado um vasto material de pedofilia.

Foram apreendidos objetos eletrônicos apreendidos, que serão periciados. Com base no que já foi apurado, o suspeito foi autuado pelos crimes armazenamento de material de pedofilia e por estupro de vulnerável.

A Polícia Civil pede que eventuais outras vítimas do autor procurem o Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri) para corroborar com a investigação.