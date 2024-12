Há mais de 1 mês internada, paciente de Anápolis lança vaquinha para realizar procedimento e dar fim a espera agonizante

Ana Caroline Santos, de 36 anos, sofre fortes dores abdominais

Samuel Leão - 03 de dezembro de 2024

Ana Caroline, de 36 anos. (Foto: Reprodução)

Há quase duas semanas, o Portal 6 publicou uma matéria denunciando longas esperas de pacientes que precisavam do procedimento chamado CPRE, no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA). Uma das pacientes era Ana Caroline Santos, de 36 anos e, de lá para cá, ela foi transferida para outra cidade, sob a promessa de resolução do problema – o que ainda não aconteceu.

Desde o dia 1º de novembro internada, ela, que é mãe, sofre com fortes dores abdominais, resultantes de pedras na vesícula que a impossibilitam de desempenhar as funções do cotidiano normalmente. Levada para Itumbiara, sob a promessa de que faria o procedimento por lá, ela agora percebe que o sofrimento e a espera vividos apenas mudaram de cenário – o que a inspirou a abrir uma vaquinha.

“Cheguei bem mal, e consegui uma cirurgia de emergência no HEANA, que aliviou, mas ainda não resolveu o meu problema. Há uma semana, fui transferida para cá [Itumbiara] com a promessa de fazer meu procedimento de um dia para o outro, e no outro dia ir embora. Chegando aqui a realidade foi outra, eles não tinham conhecimento do meu caso e sequer alguma previsão, sempre falam que sairá no dia seguinte”, desabafou.

Sem conseguir o devido amparo via Sistema Único de Saúde (SUS), mesmo com várias promessas, ela abriu uma vaquinha com meta de R$ 25 mil para custear a CPRE – sigla de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica.

A CRPE consiste em um procedimento que visa diagnosticar e tratar doenças que afetem o sistema biliopancreático. O paciente é sedado, costumeiramente com anestesia geral, e fica deitado enquanto é feita a varredura. Com a câmera introduzida, os médicos verificam as condições internas, tais como a ocorrência de pedras em canais, na vesícula ou em outros órgãos para determinar a necessidade ou não de cirurgias.

“Minha situação é incerta ainda, e é muito agoniante. Além de estar longe de casa há trinta e dois dias, ainda ficar sem saber que dia você vai fazer o que você veio para fazer em dois dias. É muito complicado e doloroso o processo que estou passando, para mim e para minha mãe também, que parou a vida para me acompanhar”, desabafou.

Para ajudar Ana Caroline e viabilizar os exames o mais rápido possível, foi disponibilizada a chave Pix 62 99226-3383, em nome de Cristevânia Maria da Silva Nascimento, até alcançar a quantia necessária.