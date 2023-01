Mulher viraliza ao querer que outras mães usem o mesmo nome que ela colocou no filho dela: “tem coragem?”

Uma mulher viralizou em um fórum virtual após expor o nome atípico do filho e ainda tentar convencer outras mães que o título é legal e não deve ser julgado.

A norte-americana, que não quis se identificar, explicou que quem teve a ideia para o filho recém-nascido foi o namorado dela e pai da criança. Prontamente, ela acatou e começou a pesquisar sobre a origem da palavra.

A mãe contou que o nome Soren significa ‘severo’ em dinamarquês e ela adorou. Porém, assim que teve o bebê, ainda na maternidade, começou a se sentir mal por causa das demais pessoas que olhavam com estranheza.

No relato, a matriarca relembrou que uma das enfermeiras leu o nome em uma toalha e referiu-se ao neném como ‘ela’. Para a mulher, é um nome exclusivamente masculino e legal.

“Eu gosto do nome dele, mas fico meio frustrada porque as pessoas pensam que meu namorado e eu estávamos tentando fazer uma declaração sobre como somos únicos e criativos”, disse no desabafo.

Agora, para não se sentir sozinha com a escolha e temendo pelo que o garotinho possa vivenciar futuramente, a mãe tem influenciado outras grávidas a colocarem o mesmo nome nos filhos.

“Estou literalmente encorajando outras pessoas a nomearem seus bebês de Soren, para que não sejamos tão ‘únicos’”, finalizou.

Os internautas defenderam e apoiaram a norte-americana. “Conheço dois Sorens, adoro o nome e nunca pensei que fosse incomum”, opinou um usuário. “Não acho nada estranho! Obviamente não é muito comum, mas já ouvi aqui e ali. Acho que é um nome bonito”, pontuou outro.

“É um ótimo nome. Não deixe que as reações tolas das pessoas te perturbem”, sugeriu um terceiro.