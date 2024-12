Feijão Tropeiro para o Natal: aprenda a fazer do jeito certo e arrase na ceia

Chef trouxe o preparo bem raiz da receita para você encantar todo mundo na hora da confra em família

Magno Oliver - 07 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de tela / Instagram / Rafaelcamposo)

O feijão é uma das combinações mais presentes na alimentação da população brasileira. Seja ele acompanhado do arroz, em formato de tutu, tropeiro, com farofa, na feijoada, onde o grão estiver a receita será sucesso.

Assim, um prato típico e brasileiro que todo mundo gosta de preparar para as festas de fim de ano é o clássico feijão tropeiro.

No entanto, sabemos que preparar um gostoso e temperado feijãozinho tropeiro exige técnica, paciência e muita dedicação para não errar em nada. Afinal, não é todo mundo que sabe preparar essa famosa e clássica receita de Natal.

Então, para quem não manda muito bem no preparo, ou não sabe por onde começar a preparar um bom feijão tropeiro para o Natal, temos uma dica de chef para você fazer em casa e encantar todo mundo na ceia.

Feijão Tropeiro para o Natal: aprenda a fazer do jeito certo e arrase na ceia

O perfil no Instagram do @Rafaelcamposo mostrou para os internautas como se faz uma receita de feijão tropeiro raiz para a ceia de Natal que caiu no gosto dos seguidores.

Ingredientes para o preparo do seu feijão tropeiro:

– Panela de pressão

– Frigideira

– 1 e 1/2 xícara de feijão carioca

– Folha de louro

– Sal a gosto

– 300g de bacon

– 300g de linguiça

– 1 calabresa

– 1 xícara de farinha de mandioca branca

– 2 maços de couve

– Páprica defumada

– Pimenta a gosto

– 6 dentes de alho

– 1 cebola grande

– 5 ovos

Para o preparo do torresmo na air fryer:

– 1 kg de barriga de porco (panceta)

– Sal a gosto

– Pimenta

Preparo – Tempere a barriga de porco e deixe por 40 minutos à 200° na air fryer. Mexa de 10 em 10 minutos.

Modo de preparo da receita do feijão tropeiro:

Na panela de pressão, vamos cozinhar o feijão junto do louro, a pele do bacon e coloque sal. Deixe cozinhar por 10 minutos. Dessa forma, feito isso, pegue a frigideira, um fio de óleo de soja e frite o bacon até dourar e reserve.

Assim, na mesma frigideira, você vai fritar a calabresa e a linguiça. Reserve e coloque os ovos para ficar com pedaços grandes. Reserve também e agora coloque na panela a cebola, alho, coloque de volta as linguiças, o bacon e tempere com a páprica e a pimenta.

Feito isso, adicione o ovo frito, cheiro verde, o feijão cozido e já escorrido. Dessa for, agora vamos finalizar a receita. Adicione a farinha de mandioca, pique a couve e adicione as fatias fininhas e misture tudo.

Assim, para finalizar, adicione também o torresmo feito na air fryer, misturar tudo novamente e é só aproveitar esse feijão tropeiro raiz para sua ceia de natal.

Por fim, confira o vídeo completo da receita do feijão tropeiro:

