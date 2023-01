Papelarias de Anápolis cobram até quatro vezes mais pelo mesmo produto

O início do ano sempre vem acompanhado da corrida dos pais em busca dos materiais escolares que os filhos precisam para a volta às aulas. O Procon Anápolis, apenas nesta primeira semana do ano, já identificou produtos com variação de mais de 400% nos estabelecimentos visitados.

No geral, as listas entregues pelas escolas vão além dos livros didáticos voltados para cada ano escolar, incluindo também alguns itens básicos essenciais para o ensino.

Dentre os 32 objetos escolares avaliados, a maior variação encontrada foi no preço da borracha branca nº 40 (460%), com preços entre R$ 0,50 e R$ 2,80. Em seguida veio a régua acrílica de 30 cm, com oscilação de 380% e valores que variam entre R$ 1,25 e R$ 6.

Fiscais identificaram irregularidades em estabelecimentos, principalmente no quesito preço, além da clássica diferença dos valores dos itens etiquetados, que aparecem opostos quando o objeto é passado no caixa.

Wilson Velasco, diretor do Procon Anápolis, explicou que quando “encontrada alguma irregularidade, é feito um termo de constatação que é entregue à empresa, que tem um prazo para defesa. Caso a justificativa seja insuficiente, ela será notificada e autuada”.

A pesquisa foi realizada em cinco diferentes estabelecimentos distribuídos pela cidade e conseguiu identificar itens escolares com mais de 400% de diferença de um local para outro.

Os pais podem encontrar o relatório completo elaborado pelo Procon no site da Prefeitura de Anápolis, onde consta a lista na íntegra com o menor e o maior preço de cada item e sua respectiva variação.