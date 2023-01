Uma das ganhadoras do prêmio máximo na loteria conta o que não vai deixar de fazer agora que tem R$ 120 milhões

Uma mulher quis se presentear no Natal com um simples bilhete de loteria, ficou milionária em pleno feriado e explicou o que fará com o dinheiro e do que não abrirá mal em hipótese alguma.

A sortuda, que preferiu manter a identidade oculta, fez parte do trio de ganhadoras de um dos maiores prêmios da história da Austrália. O acumulativo foi de £ 52 milhões. Ela recebeu cerca de £ 19,2 milhões (aproximadamente R$ 125,8 milhões).

Mãe e casada, a apostadora revelou como foi descobrir que teria acertado os números sorteados. “Eu simplesmente pulei para cima e gritei! As crianças pensaram que uma barata estava na cozinha”, contou rindo à mídia australiana.

Muito contente, a mulher explicou que o dinheiro chegou em um momento fundamental e que isso servirá para muito progresso. No entanto, fez questão de confirmar que continuará trabalhando, pois é apaixonada pelo que faz.

“Isso não só ajudará minha família, mas também nos ajudará a seguir em frente com uma vida melhor”, concluiu a sortuda.