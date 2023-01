Entre as casas astrológicas do zodíaco, existem algumas que possuem muita sorte no amor, mas um azar imensurável nos jogos. E os signos desta lista são os principais nesse conceito.

Eles podem dar muito certo no campo amoroso e nunca ficam sem um crush. No entanto, não é bom contarem com a sorte não, pois eles realmente são bastante azarados.

Isso se deve ao fato das regências dos planetas, ou simplesmente por serem pessimistas e não atraírem boa sorte. Porém, isso não é o fim do mundo para eles. Afinal, são esforçados o suficiente para correrem atrás do próprio sucesso.

Confira agora quais casas astrológicas que nem precisam perder tempo e dinheiro com jogos de azar, porque literalmente não tem uma gota de sorte consigo. Veja!

Os signos desta lista tem azar no jogo e sorte no amor:

1. Peixes

Distraídos, desligados e muito aéreos, essa última casa astrológica do zodíaco não está com nada no quesito sorte. Apesar disso, o encanto. romantismo dos nativos faz com que ele se dê bem no amor.

O pisciano está sempre apaixonado e arrancando suspiros por onde passa. Mas é melhor ficar longe de apostas, pois isso poderá o fazer perder um bom dinheiro.

2. Libra

O libriano também é extremamente azarado em questão de jogos. Fazem péssimas escolhas e acabam perdendo muito dinheiro.

Em compensação, essa casa é um sucesso no campo romântico. A sedução, a lábia e os encantos do libriano são coisas inquestionáveis.

Dificilmente será possível encontrar um nativo sozinho ou desacompanhado. Só não invente de jogar em loterias ou cartas, pois as apostas poderão lesar o bolso.

3. Câncer

Por fim, no topo do pódio do azar no jogo e sorte no amor, o canceriano sem sombras de dúvidas está nesta posição. Ô nativo que é azarado em jogos apostados.

Contar com a sorte é algo que deve ser excluído da vida do canceriano. Em contrapartida, são pessoas extremamente amáveis, apaixonadas, intensas e não passam nem uma semana longe dos contatinhos.

Cada um com a sorte que merece, não é mesmo?

