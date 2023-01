Veja quais signos podem acabar juntinhos em 2023

Que esse ano de 2023 será muito bom para o romance não é novidade para ninguém, mas já é possível dizer quais signos podem acabar juntinhos, entre tapas e beijos, nesse ano.

O horóscopo já deixou bem avisado que algumas combinações podem ser extremamente inusitadas e render alguns ensinamentos, além das boas vivências e romantismo.

Será um ano de muito aprendizado e amadurecimento pessoal para todas as casas astrológicas, mas, em especial, para as que listaremos a seguir.

Pode ser que alguns destes relacionamentos se eternizem, mas alguns realmente virão apenas para ensinar muito e deixar saudades.

Veja agora quais os signos podem acabar juntinhos em 2023:

1. Leão e sagitário

Essa dupla realmente tem tudo para dar certo. Ambos regidos pelo elemento fogo, são apaixonados por festas, extrovertidos, criativos e curtem a vida bastante e sabem ser intensos.

É uma relação que tem tudo para ser sucesso na amizade e no amor. A atração física entre os dois é muito forte e a relação pode ser intensa e apaixonada.

Mas é bom terem paciência nos momentos de discussões. Dois inflexíveis não será positivo para o romance. Vocês poderão aprender a ceder mais e ser mais empáticos.

2. Gêmeos e peixes

Esses dois signos, diferentemente do último casal, são completamente opostos. Apenas um sentimento gigante e inexplicável poderia segurar as pontas dessas divergências.

Enquanto gêmeos é racional e frio, o pisciano chega com todo o amor do mundo, romantismo e emoções esbanjadas. Eles poderão ensinar e aprender muito um com o outro.

Será uma relação muito importante para ambos. Mas é crucial ter muita paciência. Os opostos se atraem no amor, mas podem se repelir na física.

3. Libra e escorpião

Essa combinação também não é nada fácil, já que libra é simplesmente o inferno astral de escorpião. Enquanto um é completamente aéreo, tranquilo, despreocupado, leve e indeciso, o outro é intenso, decidido e um turbilhão de emoções simultâneas.

Com certeza o libriano entregaria o equilíbrio que falta do escorpiano e traria bons ensinamentos. No entanto, pode ser perigoso também.

Apesar de tudo, o fogo entre essas duas casas será algo de arrepiar e tremer paredes. Eles jamais se esquecerão.

4. Câncer e virgem

Por fim, esse casal também pode ser um nítido significado de equilíbrio. Enquanto o canceriano emotivo e ligado às emoções, o virginiano entra em cena com toda a racionalidade do planeta.

Mas há algo que eles se parecem muito: são detalhistas, valorizam cada ação e não esquecem do que lhe é feito. Podem ser gratos eternamente ou extremamente rancorosos. Depende do gesto.

