Príncipe William está furioso com acusações feitas por Harry em livro, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O príncipe William está furioso e devastado com as acusações feitas pelo irmão, o príncipe Harry, em seu livro de memórias entitulado “Spare” – em pré-venda no Brasil com o título “O Que Sobra” -, que será lançado mundialmente em 10 de janeiro.

A especialista real Katie Nicholl disse ao site Page Six que pessoas próximas a William disseram que ele está furioso com Harry e não consegue perdoar o irmão pelas coisas que ele escreveu no livro. Entre as histórias contadas pelo duque de Sussex na autobiografia está acusação de que ele foi agredido fisicamente pelo príncipe William.

Harry também acusa o príncipe de Gales de ter ciúmes por ele ter criado os Jogos Invictus, e de não apoiar seu relacionamento com Meghan Markle. Nicholls falou que a família real já estava se preparando para algo explosivo no livro de Harry, mas talvez não estivesse pronta para ataques lançados em sua direção e com tantos detalhes.

A especialista real avalia que não haverá reconciliação de Harry com o pai, o rei Charles 3º, e o irmão William mesmo ele demonstrando o desejo de reatar laços. Segundo ela, a forma como Harry está se comportando e o que está falando contra eles mostra o contrário.