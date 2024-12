Idoso desaparece durante cruzeiro de 5 dias nos EUA

Um homem de 72 anos desapareceu misteriosamente durante um cruzeiro de cinco dias em um navio da Princess Cruise. As informações são do New York Post.

O homem estava em uma viagem de cinco dias em um cruzeiro pelo México. Autoridades começaram a procurá-lo após o navio atracar em São Francisco, na última segunda-feira (02). Sua identidade não foi revelada.

A suspeita é de que ele tenha caído ao mar em algum momento da viagem. O idoso viajava sozinho.

Ao New York Post, um porta-voz da empresa disse que eles estão trabalhando junto às autoridades para desvendar o mistério. “As imagens do circuito interno de TV também foram extensivamente revisadas e o navio foi revistado minuciosamente várias vezes, sem sucesso”, contou.

A Guarda Costeira dos EUA disse que as buscas pelo homem foram interrompidas. Foram feitas buscas aéreas em um raio de 72 quilômetros da costa de Monterey, na Califórnia, segundo informou a Associated Press.