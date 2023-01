Shopping do Park Lozandes é evacuado após princípio de incêndio, em Goiânia

Um princípio de incêndio assustou visitantes e trabalhadores do prédio de um shopping no Setor Park Lozandes, em Goiânia, no fim da manhã desta desta sexta-feira (06).

O edifício foi evacuado às pressas após o início do fogo e a fumaça se espalhar. O fogo, segundo informações preliminares, teria sido causado por um curto circuito em um dos transformadores.

Apesar do susto, não houve feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as chamas foram controladas pelos próprios moradores. As equipes seguem no local averiguando a situação.

De acordo com a corporação, o princípio de incêndio ocorreu 11º andar, em uma área residencial. No prédio, uma unidade do Vapt Vupt que funciona no local – cujos atendimentos foram suspensos até que haja o controle da situação.