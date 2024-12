Agência de viagens fecha as portas, proprietária ‘some’ e deixa clientes no prejuízo em Anápolis

Ela não estaria atendendo ligações e excluiu a conta oficial do estabelecimento nas redes sociais

Davi Galvão - 03 de dezembro de 2024

Fachada da SCS Viagens e Turismo. (Foto: Gabriella Santana/Google)

Frustração, raiva e arrependimento. São estes os sentimentos descritos por anapolinos que se viram vítimas de golpes após alagarem teem sido enganados por uma famosa agência de turismo da cidade: a SCS Viagens e Turismo.

Foi o caso, por exemplo, de Maycon Junior, de 31 anos, que já estava com tudo pronto para que passasse as férias relaxando em Porto Seguro (BA), na companhia da esposa e dos dois filhos, com o voo marcado para o dia 11 deste mês.

O pacote de viagens, comprado com antecedência, ainda em setembro, incluia tanto as passagens de ida e volta, quanto a hospedagem em um hotel da cidade. Porém, foi com muita surpresa – e indignação – que, ao irem até a agência responsável pela venda nesta segunda-feira (02), com uma semana de antecedência, descobriram que o lugar tinha fechado as portas, sem cumprir com o combinado.

Em entrevista ao Portal 6, Maycon explicou, frustrado, que assim que a companheira viu que até mesmo a placa da SCS tinha sido retirada, tentaram contato com a responsável pela venda, tanto no número pessoal, quanto pelas redes sociais.

A agência ficava, até então, localizada na Av. Universitária, em frente ao AnaShopping.

“O telefone, esquece, nem responde. Agora o Instagram, apagou totalmente a conta, parece que nem existe mais. Quando a gente percebeu isso, ficou na cara, tínhamos sido vítimas de um golpe”, contou.

O pacote, fechado no valor total de R$ 5.527,05, a ser pago em 10 vezes de R$ 552,70, chegou a ter duas das parcelas pagas. Agora o casal luta para tentar cancelar os créditos restantes, na expectativa de diminuir o prejuízo.

Outros golpes

Porém, o que aconteceu com Maycon não foi um caso isolado. Paulo Cesar, de 38 anos, contou à reportagem que teve um prejuízo de R$9.600, dinheiro este que representava não apenas toda a economia que tinha, como também a esperança de uma vida nova.

“Já estava tudo planejado. Iríamos eu, minha esposa e filhas para Portugal, tentar a vida lá. Foi pago na hora, via Pix. Depois do pagamento, nada de estranho, a gente ficou conversando ainda dias depois, ajeitando as coisas, nunca esperamos isso”, revelou.

A viagem estava marcada para o dia 27 de novembro, com Paulo aguardando as passagens, conforme havia sido combinado. Porém, na véspera da data e, sem conseguir contato com a SCS, resolveu procurar a delegacia, onde descobriu os outros diversos casos envolvendo a empresa.

“Raiva, não tem palavra para definir. Era todo o dinheiro que eu tinha, tô desempregado, era para ser minha segunda chance. Não tenho mais nada. Ainda bem que minha esposa, meus filhos, estão comigo, se não fosse eles, as coisas que eu tenho vontade de fazer com essa mulher… Prefiro nem falar”, finalizou, indignado.

A reportagem também teve conhecimento de ao menos outros três casos, registrados junto à Polícia Civil (PC), de outros denunciantes com relação à mesma empresa.

O Portal 6 tentou contato com a mulher apontada como proprietária da SCS, porém não teve sucesso.