Dentro do Uber, cai entre nós, já rolou muitas pérolas, desde piadas, desentendimentos, erros de rota e assim por diante.

O que acontece é que, querendo ou não, esse é um momento de contato muito direto entre duas pessoas desconhecidas, por isso, acaba rolando situações constrangedoras.

É por conta disso, que muitos passageiros ficam se coçando para fazer algumas solicitações dentro do carro!

6 vontades que muita gente já teve dentro do Uber:

1. Pedir para conectar o celular no som do carro

Começando nossa lista, quem é que nunca sentiu aquela vontadezinha de pedir para o motorista do Uber para conectar o celular no som do carro?

Tudo isso apenas para curtir a viagem ouvindo aquele som.

2. Solicitar uma parada no meio da corrida

Outra coisa que todo mundo sente muita vontade é de solicitar uma parada no meio da corrida, fora do aplicativo.

Acredite, mas nenhum motorista curte isso.

3. Pedir um pouco de água

É muito comum os motoristas oferecerem álcool em gel, balinha ou chiclete para os passageiros, não é mesmo?

Agora água é raridade, por isso, essa acaba sendo uma vontade de muitos passageiros.

4. Pedir para carregar o celular

Outra coisa que os passageiros sentem muita vontade de solicitar é um cabo de carregador ou ao menos a entrada USB para carregar o aparelho.

5. Pedir para afastar o banco da frente

Mais uma vontade que os passageiros sentem muito é de pedir para afastar o banco para liberar mais espaço na parte de trás.

O problema é que eles sentem muita vergonha de pedir isso com medo de incomodar.

6. Controlar o ar-condicionado

Por fim, controlar o ar-condicionado também é mais uma coisa que eles querem muito solicitar ao motorista, mas preferem ficar quietos para incomodar também.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!