Não é a banana, nem a beterraba: o superalimento que melhora a disposição e traz energia

Alimento é o mais consumido no mundo da alimentação saudável e para quem quer meter o shape pro verão

Magno Oliver - 28 de novembro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Isamara Amâncio)

Manter uma rotina de praticar exercícios físicos e a alimentação em um planejamento mais saudável e natural é uma prática que exige consumo de alguns superalimentos para aguentar o pique.

Assim, são os carboidratos os superalimentos que são fontes essenciais para fornecer energia ao corpo humano. Muitas vezes eles são vistos como vilões nas dietas, principalmente para quem quer perder peso. Só que isso não é bem assim.

Dessa forma, buscando sempre boas opções, muitas pessoas vão de banana e beterraba na busca por um shape torneado e definido.

O primeiro possui calorias excessivas, em porções grandes, enquanto que o segundo carece de fibras essenciais para promover a saciedade.

Como uma opção para ajudar os praticantes de atividades físicas, tem ganhado destaque um carboidrato que é um superalimento que equilibra energia e emagrecimento. Ele oferece fibras, nutrientes e sensação de saciedade prolongada.

Segundo nutricionistas renomados, a batata-doce facilita bastante no ganho de massa muscular, ela é perfeita para quem gosta de cumprir uma rotina de treinos e exercícios.

Assim, a batata-doce é o carboidrato considerado um aliado poderoso para quem quer resultados consistentes e reais. Ela é rica em fibras e também é de baixo índice glicêmico.

A batata-doce é uma aliada no controle dos níveis de açúcar do sangue e auxilia bastante na queima natural de gordura. Consumindo ela, você evita fazer lanches desnecessários entre as refeições ou durante o dia.

Ela é versátil, tem fibras que ajuda a manter a energia e a melhorar o rendimento esportivo. A recomendação dos especialistas é que o ideal é que se consumam entre 4 e 7 gramas de carboidratos por quilo de peso corporal.

Assim, a batata-doce também contém vitamina A, potássio e antioxidantes, que a fazem se tornar um alimento quase completo.

Segundo especialistas, a indicação de consumo da batata-doce é o preparo dela assada, cozida, em purês sem adição de açúcar ou manteiga.

