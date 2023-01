Uma pessoa ainda não identificada morreu atropelada na madrugada deste sábado (07), em Itaberaí, na região Central de Goiás.

Segundo relato do motorista, ele conduzia rumo a um abatedouro na cidade, quando a vítima saiu do canteiro central e entrou na frente do caminhão. Tratava-se de uma pessoa em situação de rua.

O condutor disse que ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão a tempo. O caminhoneiro foi submetido ao teste do bafômetro, que não constatou embriaguez.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, mas a vítima já estava morta. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).