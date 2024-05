Secretária de Obras diz que viaduto do Recanto do Sol será entregue ainda este ano

Obra vem sendo desde 2019 e promete diminuir fluxo de uma das regiões mais populosas do município

Davi Galvão - 11 de maio de 2024

Região do Recanto do Sol a partir da BR-153 e Flor do Cerrado. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

O Viaduto do Recanto do Sol, antiga promessa da gestão Roberto Naves (Republicanos), deve ser entregue à população ainda em 2024. Esta foi palavra da Secretária de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Flávia Ribeiro Dias, em coletiva realizada nesta quinta-feira (09).

“A gente está batendo o martelo, um compromisso com a população que até o final de 2024 vai estar entregue”, afirmou a titular.

O lançamento da obra havia sido assinada pelo prefeito e vereadores da cidade ainda em 2019, prometendo ligar o Recanto do Sol a um viaduto para dar acesso a Avenida Brasil Norte – mitigando o gargalo do trânsito em uma das áreas mais populosas do município.

Orçada em R$ 35 milhões, a obra deveria ter sido iniciada em setembro de 2023 e concluída até setembro deste ano.

Porém, após problemas no projeto envolvendo o Poder Público e a Ecovias do Araguaia – concessionária que administra o trecho, o prazo foi adiado.

A expectativa da Prefeitura é que, até o final deste ano, que também marca o fim da gestão de Roberto Naves, o projeto seja concluído, e não deixado “pela metade”.