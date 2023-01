Estradas de Goiás contam com bloqueios para barrar radicais bolsonaristas após atos terroristas

Radicais bolsonaristas que tentam sair do Distrito Federal para Goiás ou vice-versa poderão dar de cara com bloqueios das forças de Segurança Pública goiana.

A medida foi informada pelo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), em coletiva de imprensa realizada pelo Governo Federal na noite deste domingo (08), e reforçada em nota (leia abaixo) pelo Governo de Goiás momentos depois.

“Quero agradecer muito o governador Caiado, de Goiás, que já mobilizou todos os bloqueios nas estradas para identificar esses ônibus que vinham se transportando para Brasília”, disse o petista.

Alexandre Padilha também confirmou que o governador goiano ofereceu apoio de efetivo policial para o restabelecimento da ordem pública na capital do país.

Durante a tarde, milhares de radicais bolsonaristas invadiram e vandalizaram as sedes do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF).

Os atos terroristas na Praça dos Três Poderes levaram o presidente Luis Inácio Lula da Silva a decretar intervenção na Segurança Pública do Distrito Federal.

Nota do Governo de Goiás

Após invasão das sedes do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto, em Brasília (DF), por grupo de extremistas na tarde deste domingo (8/01), o governador Ronaldo Caiado determinou que a Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO) realize o reforço do policiamento nas rodovias estaduais que dão acesso ao Distrito Federal (DF) e coloque em alerta as tropas da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), na região do Entorno do DF.