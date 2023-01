Fãs ficam preocupados após o cantor anapolino Gabriel Nandes ser detido em São Paulo

A tarde deste domingo (08) está sendo de apreensão nas redes sociais após a assessoria do cantor anapolino Gabriel Nandes utilizar o perfil dele para publicar uma nota.

Conforme a equipe do artista, ele estava em uma casa de shows de São Paulo, durante a madrugada, quando acabou sendo detido.

Chama atenção é que, no pronunciamento, é revelado ainda que o jovem ficou desacordado e estava sem os documentos pessoais.

A polícia local, porém, teria informado à assessoria que Gabriel Nandes está bem e que deverá ser liberado logo depois de prestar depoimento.

“Estamos dando essa notícia para tranquilizar a todos e comunicar o adiamento do lançamento do seu novo single”, completou a equipe do cantor.

A nota é finalizada afirmando que em breve Gabriel estará de volta e poderá esclarecer exatamente o que aconteceu.

A publicação divulgada pela equipe do anapolino começou a repercutir rapidamente e, em poucos minutos, ultrapassou as mil curtidas. Com pouco mais de meia hora, no entanto, foi apagada.

No Twitter, internautas também já demonstraram preocupação para saber se o cantor realmente está bem, além de curiosidade para entender toda a situação com clareza.

Há, inclusive, até quem pense que tudo não passa de uma estratégia de marketing para o lançamento de uma nova música. Confira as principais reações: