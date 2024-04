Saiba o que abre e fecha em Anápolis durante o feriado do Dia do Trabalhador

Shoppings, bancos, comércios e unidades de saúde terão horários diferenciados nesta quarta-feira (1º)

Davi Galvão - 30 de abril de 2024

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Anápolis)

Em um descanso mais do que merecido ao proletariado, nesta quarta-feira (1º) será celebrado o Dia do Trabalhador, oferecendo um breve descanso à população, em meio à semana.

Porém, é importante que os anapolinos se atentem ao funcionamento da cidade, já que diversos serviços e estabelecimentos terão o horário afetado.

A começar pelos shoppings, tanto o Brasil Park Shopping quanto o Anashopping estarão com as lojas e quiosques fechados. Já as praças de alimentação, de ambas as unidades, iniciarão os serviços às 11h e prosseguirão até às 22h.

Com relação à saúde, apenas o pronto-socorro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica e da UPA Alair Mafra, na Vila Esperança, estarão em funcionamento.

Quanto ao comércio, o Sindicato do Comércio Varejista de Anápolis (Sincovan) explicou que o varejo não está autorizado a funcionar.

Empresas que ainda insistirem em abrir, deverão pagar o valor de um salário mínimo referente à cada funcionário que exercer atividades laborais na data.

Com relação aos serviços bancários, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento presencial ao público nesta quarta-feira (1°), porém, os serviços online estarão disponíveis.

Já para os usuários do transporte público, a Urban estará operando no feriado com a tabela de horários tradicional de domingo, cujo itinerário pode ser conferido no site ou nas redes sociais da empresa.