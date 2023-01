Goiás terá mais uma semana de chuva? Veja a previsão do tempo para os próximos dias

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) emitiu um boletim neste domingo (08), com a previsão do tempo para os próximos dias no estado.

De acordo com o órgão, a semana será chuvosa e o motivo é a permanência do corredor de umidade formado pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que criará diversas áreas de instabilidade em Goiás.

A tendência é que as pancadas de chuvas sejam volumosas em diversas regiões, com fortes rajadas de vento e raios.

A ZCAS começa a perder a configuração entre terça (10) e quarta-feira (11), mas a influência deve permanecer no estado até o final da semana.

Em Goiânia, a segunda-feira (09) tende a ser chuvosa. A temperatura varia entre 19ºC e 28ºC, enquanto que a umidade relativa do ar fica entre 60% e 95%.

Já em Anápolis, os termômetros devem marcar temperaturas entre 19ºC e 26ºC. A umidade será a mesma registrada na capital.