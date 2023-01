Roberto Naves diz que atos de vandalismo em Brasília “não representam a direita brasileira”

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP), disse que os atos de vandalismo em Brasília neste domingo (08) ‘não representam a direita brasileira’.

Em publicação nas redes sociais nesta noite, o político – que já se definiu como bolsonarista – argumentou que “a defesa das nossas bandeiras não pode sobrepor as Leis que regem o nosso país”.

Ele ainda afirmou que “é preciso fazer uma oposição inteligente e preparada” ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Noutra publicação, Roberto criticou o PT e disse que o partido “não tem moral para criticar os atos, pois historicamente usaram destes tipos de manifestações para protestar sobre temas que não iam de encontro aos seus interesses”.

Apesar da crítica do prefeito, as invasões aos prédios públicos que abrigam os três poderes da República, com bandeiras antidemocráticas, todavia, são algo inédito na história do país.

Roberto não citou a defesa da democracia, mencionada pela grande parte da classe política, incluindo o governador Ronaldo Caiado (UB), e de entidades ligadas aos Poderes e ao setor produtivo do país.