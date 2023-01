Colegas de trabalho se apaixonam e tomam decisão corajosa que chocou todos os amigos

As mais lindas e fortes histórias de amor começam em lugares inesperados, não é? E para um casal estadunidense não foi diferente. Eles se apaixonaram no local de trabalho e precisaram tomar uma decisão corajosa.

A história, que tem dado o que falar na internet, aconteceu com Brad Downs, de 56 anos, e Chelsea, de 34. A dupla se conheceu no tradicional hipermercado, Walmart, em 2012, no estado de Tennessee (EUA).

Com 22 anos de diferença de idade, os dois profissionais tentaram ignorar o sentimento que estava sendo construído, principalmente pelo fato de ambos serem casados com pessoas diferentes.

“No momento em que nos conhecemos éramos inseparáveis, não foi amor à primeira vista, mas a conexão era inegável, embora eu pensasse que ele era um idiota grande e arrogante”, disse Chelsea, durante uma recente entrevista ao New York Post.

Mas não houve outra alternativa. Eles começaram um relacionamento escondido, traindo os parceiros que já viviam com eles. A história teve uma reviravolta quando o antigo marido da mulher a seguiu.

O traído encontrou a esposa com Brad em uma praça, próxima do trabalho do novo casal. Imediatamente, Chelsea teve uma onda de coragem e confessou, aliviada, sobre o amor que sentia pelo colega de trabalho.

“Não tive outra escolha senão dizer ao meu marido, que não reagiu bem. Mas senti alívio”, contou. Ambos enfrentaram muitas críticas, tanto pela forma que iniciaram a relação, quanto pela diferença enorme de idade, inclusive por parte dos colegas de trabalho.

Final feliz

Brad e Chelsea se casaram em 2017 e tiveram um filhinho. A filha mais velha do homem, apenas dois anos mais nova que a madrasta, conseguiu digerir a nova realidade do pai e se tornou melhor amiga da mulher.

Atualmente, a família disse que está muito feliz. “Chelsea dá vida à vida. Ela coloca o amor, o relacionamento e a família na vanguarda de sua vida diária. E ela me faz saber que me ama muito”, contou Brad.