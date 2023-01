Lideranças do PT em Anápolis reagem às falas de Roberto Naves sobre vandalismo em Brasília

As principais lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT) em Anápolis rebateram as falas do prefeito Roberto Naves (PP), que afirmou que a legenda “não tem moral” para falar dos atos terroristas em Brasília neste domingo (08).

O deputado federal Rubens Otoni frisou que o ataque na capital federal não foi a um partido ou a um governo, mas ao estado democrático de direito e a indignação é nacional, não restrita a petistas.

“Os atos ontem não agrediram o governo ou o PT, agrediram o Brasil, a nação brasileira. Atacaram os símbolos da democracia brasileira”, ressaltou.

Ao se pronunciar contra os atos antidemocráticos, Roberto usou o momento para fazer uma comparação de falsa equivalência das ações de vandalismos, jamais vistas no país, ao Partido dos Trabalhadores.

O presidente do diretório municipal do PT, Rimet Jules, respondeu Naves diretamente, em publicação no Twitter. Segundo ele, Roberto tentou contemporizar as ações terroristas contra a democracia atacando o partido.

“Como sempre hipócrita, né PreFake de Anápolis: Ele que cresceu aqui surfando na onda de ódio e violência da extrema direita a subverbete apenas quando lhe convém”, escreveu.

Após a declaração de Roberto Naves, o vereador petista, Marcos Carvalho, também saiu em defesa do partido.

“O PT tem história de respeito a democracia e de defesa dos direitos individuais e coletivos. Não reconhecer isso e desconhecer a própria história do brasil”, afirmou.

O deputado estadual Antônio Gomide não se manifestou sobre a declaração de Roberto Naves até a publicação desta matéria.