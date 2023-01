Uma das mansões mais luxuosas de Goiânia está em construção; veja o que vai ter e quem vai morar lá

Uma das principais influencers do Brasil, Virginia Fonseca está construindo junto com o marido Zé Felipe uma das mansões mais luxuosas de Goiânia.

Nesta segunda-feira (09), ela postou nos stories do Instagram uma imagem que mostra a visão aérea da residência e um vídeo com parte das obras que estão sendo executadas.

“Deus abençoe!! Se ELE quiser, final desse ano já tamo (sic) lá”, postou a influenciadora na rede social, revelando o prazo para a mudança. “P vcs (sic) entenderem um pouco a obra. Deus abençoe!! Obrigada pai”, compartilhou.

A influencer também disse que o projeto da residência precisou ser totalmente refeito para a realização de ajustes pela chegada de Maria Flor, filha caçula do casal.

“A gente mudou o projeto todo porque na época que a gente fez o projeto eu só tinha a Maria Alice (primogênita do casal) e sei lá, eu não estava com planos de ter outro neném. A gente fez meu quarto e do Zé Felipe, o quarto da minha mãe, o do meu pai, o da Maria [Alice] e o de hóspedes”, detalhou a formatação da residência inicialmente.

“Meu pai faleceu, aí a gente transformou o quarto dele em quarto de hóspedes. E depois eu fui e decidi que queria ter mais filhos e os quartos não eram iguais. O quarto da Maria Alice tinha closet e banheira e nos quartos de hóspedes não. O quarto do meu pai tinha, mas os outros não”, explicou o porque da mudança.

Para não haver discussão entre Maria Alice, Maria Flor e os futuros filhos do casal, Virgínia padronizou o projeto dos quartos.

“A gente teve que refazer o projeto inteiro e colocar mais quartos para as crianças. Então a gente teve que mudar tudo, colocamos quatro quartos para crianças, três para os próximos bebês e todos iguais. Todos com banheira, closet, tamanho igual, para não ter briga no futuro também”.

Além dos quartos para as crianças e para a família da influenciadora, a residência vai contar com diversos espaços como academia, sauna, sala de massagem, estúdio para a influenciadora, estúdio de música, salão e elevador.