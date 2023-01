Universidades de Goiás condenam atos terroristas: “Total repúdio”

Após os atos terroristas em Brasília neste domingo (08), diversas instituições de ensino superior de Goiás já divulgaram posicionamentos em que repudiam o vandalismo nas sedes dos três poderes.

Até o momento, a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), a Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Federal de Jataí (UFJ), Universidade Federal de Catalão (UFCAT), Universidade Estadual de Goiás (UEG), Instituto Federal Goiano (IF Goiano) e Instituto Federal de Goiás (IFG) já se posicionaram.

As instituições públicas de ensino superior realizaram uma nota de repúdio conjunta, em que deixa claro ser contra a forma como o ato ocorreu, além de destacar que os atentados devem ser devidamente apurados e os culpados penalizados.

“O Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior sediadas no Estado de Goiás, abaixo relacionadas, manifesta total repúdio aos atos terroristas e antidemocráticos ocorridos em Brasília no domingo, 08/01/2023. Os atentados aos poderes da República e ao patrimônio público devem ser apurados e penalizados com todo rigor da lei”, destaca o pronunciamento oficial.

A PUC Goiás também deixou registrado o repúdio da instituição aos atos terroristas ocorridos em Brasília, destacando que principalmente os articuladores e financiadores da depredação pública devem ser responsabilizados.

“Aguardamos, vigilantes, a apuração de responsabilidades e a devida punição de todos os envolvidos, especialmente dos articuladores e financiadores dos atos antidemocráticos”, reforça um trecho da nota de repúdio publicada nos stories do Instagram da universidade.