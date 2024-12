Jovem casal que trabalha no Natal do Bem perde tudo após casa ser destruída em incêndio

Ambos têm 19 anos e haviam passado quase o ano inteiro juntando dinheiro para mobiliar a residência, em vários trabalhos

Davi Galvão - 08 de dezembro de 2024

Casal perdeu tudo após incêndio. (Foto: Arquivo Pessoal)

Por quase um ano, Gabriel Werley e Rayssa Silva, ambos de 19 anos, trabalharam como atores e diversos “outros bicos” que encontrassem para juntar o dinheiro necessário para mobiliar a tão sonhada casa.

Porém, viram todo esse esforço ser consumido em meio às chamas, após o imóvel, localizado no setor São José, em Goiânia, ser destruído em um forte incêndio, na última terça-feira (03).

Na ocasião, o casal havia acabado de sair de casa, rumando até o Centro Cultural Oscar Niemeyer, onde trabalham como atores, tentando divertir e acolher a população local, bem como trazer alegria para as crianças.

Porém, antes de começarem o turno do dia, receberam a trágica ligação dos familiares, informando acerca do incêndio.

“Nisso a gente voltou correndo para casa, a gente deu sorte que uma mulher deu carona par a gente. Mas chegando lá, já não tinha o que fazer, o fogo levou tudo”, lamentou Gabriel, em entrevista ao Portal 6.

O jovem contou que todo o andar de cima do sobrado, que era a parte em que ele morava com a namorada, foi perdido no fogo. Móveis, eletrodomésticos, roupas, documentos além vários itens de valor pessoal foram destruídos.

“É complicado porque a gente lutou muito para conseguir. Ficamos vendendo bolo no pote, sanduíche natural, trabalhando como ator, mas também em qualquer bico que a gente achasse, dói muito perder as coisas assim”, disse.

Apesar das perdas materiais, Gabriel destacou que a maior preocupação no momento tem a ver com a pequena Atena, a gatinha que desapareceu no dia do incêndio.

“Coisa material dói, mas a gente recupera, agora a gente tá mais preocupado é com a nossa gatinha. No dia, os bombeiros conseguiram achar uma, mas a outra fugiu, não encontramos nada que indicasse que ela tenha falecido durante o incêndio, por isso a gente segue na busca”, contou.

Com o imóvel completamente destruído, o casal agora terá de recomeçar do zero para recuperarem tudo o que foi perdido. Para isso, além de muito trabalho, também esperam contar com o apoio da população, com qualquer valor. Contribuições podem ser feitas através do Pix 64993189907.