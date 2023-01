Existem algumas características ocultas que toda pessoa com o Sol ou o ascendente em Peixes tem e pouca gente sabe.

A última casa do zodíaco é comumente marcada por ser muito fofinha e aérea, porém há muitos segredos por trás do jeitinho meigo do pisciano.

Pessoas nascidas entre os dias 20 de fevereiro e 20 março podem esconder grandes mistérios que muita gente nem imagina, apenas para ganhar a confiança de todos.

Se você tem algum pisciano no seu círculo social, é bom ficar atento aos tópicos que separamos abaixo. Confira!

5 características ocultas que uma pessoa do signo de Peixes esconde:

1. Observador

Ele é mestre em pagar de desatento, desentendido e até sonso. No entanto, essa casa astrológica sabe exatamente tudo o que está acontecendo ao redor dela.

Não adianta tentar passar o pisciano para trás, porque realmente sabe de tudo.

2. Sensitivo

Além de observador, o faro sensitivo do nativo é único e inexplicável. O pisciano sabe exatamente quando alguém está mentindo ou quando está falando a verdade.

Tentar passar o nativo para trás é literalmente uma perda de tempo.

3. Criatividade

O nativo possui uma criatividade ímpar também. Ele é capaz de criar sonhos e realidades completamente particulares.

O pisciano é excelente em arrumar soluções para problemas, já que são espertos, atentos e muito originais.

4. Altruísmo

Honrando a fama, eles possuem um coração maravilhoso e adoram ajudar a todos. São compassivos, leais e bondosos com todos os amigos e familiares.

Mas tudo tem limite. Não queria tirar um pisciano do sério, ou conhecerá um verdadeiro dragão.

5. Sensibilidade

Costumam ser muito introspectivos, apenas observando tudo ao redor deles. E não é preciso muito para deixar essa casa abalada emocionalmente.

Isso porque eles são extremamente sensíveis e quando confiam em alguém, amam para valer.

