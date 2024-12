Segredo para limpar o box do banheiro e deixá-lo limpinho e brilhando

Para limpar o vidro do box, basta usar um produto facilmente encontrado nas cozinhas

Ruan Monyel - 06 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@meuapartamento701)

Manter o box do banheiro sempre limpo e brilhando é um desafio para muitas pessoas, afinal, com o uso diário, é comum que sujeiras se acumulem.

Resíduos de sabonete, gordura corporal e manchas de água acabam deixando o vidro com um aspecto embaçado, por mais que ele esteja limpo.

Mas, para acabar de vez com esse problema, basta usar um produto simples que é facilmente encontrado nas cozinhas.

Um dos cômodos que mais precisam de cuidado e limpeza é, sem dúvidas, o banheiro. Desde o sanitário até o piso, a higienização frequente é quase obrigatória.

Mesmo com a limpeza regular do ambiente, o box do banheiro insiste em acumular manchas e resíduos devido ao uso diário.

Isso, além de comprometer a aparência do cômodo, faz com que a sujeira grude e fique ainda mais difícil de remover com o tempo.

A boa notícia é que há uma solução prática que pode transformar a limpeza do box do banheiro em uma tarefa muito mais fácil e rápida.

A dica, compartilhada por um perfil no Instagram (@meuapartamento701), utiliza apenas um produto, mas o resultado é impressionante.

Basicamente, para limpar o box do banheiro, esqueça a tradicional água sanitária com sabão. Ao invés disso, utilize o Cif cremoso.

Conhecido por desengordurar diversas superfícies na cozinha e até mesmo limpar panelas, o produto é uma ótima opção para manter o box limpo.

Aplique um pouco de Cif em uma bucha, esfregue normalmente e, então, basta enxaguar para se surpreender com o resultado: vidros limpos e brilhando. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Nazari Godoy (@meuapartamento701)

