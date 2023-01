A foto que está emocionando o mundo pelo exemplo de amor e cumplicidade

Viralizou recentemente a emocionante foto de uma cachorrinha que seguiu um carro funerário onde a tutora estava, dentro de um caixão, após morrer aos 94 anos.

Margo Magan faleceu no último dia 30 de dezembro, no Hospital de Mullingar, na Irlanda. Ela e a Golden Retriever, Bessie, eram inseparáveis. Por isso, no cortejo fúnebre, a companheira não a deixou de acompanhar nenhum minuto.

A idosa foi bastante conhecida na região por ser atleta, mãe de 12 filhos, e dona de vários títulos. Nas redes sociais, inclusive, uma das filhas fez uma forte homenagem para ela.

“Dissemos nosso último adeus à nossa notável mãe, Margo, tinha 94 anos. Ela amava a Bessie, sua cachorra. Mãe de 12 filhos. Nadadora campeã, detentora de muitos títulos/recordes, jogadora de golfe de ponta, 1ª mulher presidente de um clube de golfe na Irlanda. Ela nadou também até os 91 anos. Lenda”, destacou.

Nas redes sociais, após a foto de Bessie ser publicada também, milhares de internautas comentaram sobre o amor e a cumplicidade da cadela com a idosa.

“É lindo de se assistir isso. Muito fiel à parceira e à amizade”, disse uma usuária. “Nós, humanos, não merecemos o amor puro e sincero dos animais”, destacou outro.