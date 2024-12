Solução caseira para limpar a roupa que manchou na máquina de lavar

Tutorial traz a luz no fim do túnel para quem não sabe mais o que fazer com a roupa que manchou

Magno Oliver - 09 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/ Instagram/ @pribuenodicas)

O problema é clássico e todo mundo terá que encarar um dia na vida: a mancha de roupa que não sai com limpeza nenhuma.

Assim, conseguir manter uma peça de roupa limpa e impecável não só contribui para o bolso, como também prolonga a vida útil do item.

No entanto, o que ninguém conta é que, com o tempo, as peças vão acumulando manchas amareladas ou mesmo alguns acidentes domésticos acabam comprometendo-as.

Falando em acidentes domésticos, já aconteceu de você colocar sua roupa para lavar e, de repente, outra peça acabou manchando ela e você ficou sem saber o que fazer para conseguir remover?

Pois calma que tem solução sim. Um tutorial com uma misturinha poderosa viralizou nas redes sociais e trouxe a luz no fim do túnel para te ajudar com essa tarefa.

Solução caseira para limpar a roupa que manchou na máquina de lavar

Quer ver um ser humano morrer de raiva é colocar as roupas para lavar e, de repente, uma peça de roupa solta tinta e mancha outra que também está lavando. Nessas horas bate o desespero e a gente não sabe o que fazer.

Quando isso acontecem fica sempre a dúvida do que usar para remover a mancha da peça sem prejudicar a estrutura ou danificar a cor e textura.

No entanto, o perfil no Instagram da @pribuenodicas trouxe um tutorial de limpeza que ajuda demais a lidar com a questão e resolver o problema.

Simples e prático, você vai precisar apenas de água, açúcar e 1 frigideira.

“Pessoal, sabe aquela roupa que acabou manchando com a tinta de outra roupa? Ai que nervoso, né? Então olha só essa dica”, diz ela no início da gravação.

“Você vai deixar a água fervendo, de modo que dê para cobrir a peça manchada, colocar 3 colheres de açúcar e deixar de 30 minutos a 1 hora. Gente, vai sair tudo”, finaliza o vídeo.

Bastante prático, esse é um truque que vale a pena testar em casa!

Confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pri Bueno Dicas (@pribuenodicas)

