Não dá para negar que os emojis são, atualmente, um dos ícones mais compartilhados nas conversas no WhatsApp. Apesar do uso exacerbado, o significado de muitos segue um mistério como é o caso do emoji de rosto tremendo.

Embora muitas especulações sobre o uso da figurinha estejam rolando na web, existe um significado mais certeiro para ela.

Ao conhecer a real definição, você conseguirá evitar utilizá-la em contextos inapropriados. Então, já pega papel e caneta e anote saiba o significado verdadeiro do item nesta matéria que o Portal 6 preparou para você.

Portanto, conheça o real significado do emoji de rosto tremendo no WhatsApp.

Quem nunca passou pela situação de enviar um emoji errado no WhatsApp, não é mesmo? Mas você sabia que você pode estar fazendo isso com mais frequência que o comum?

Ao não saber o contexto real por detrás daquele caractere, você pode estar utilizando-o em um cenário que não lhe cabe.

Dessa forma, você pode acabar sendo mal interpretado durante um bate papo na plataforma e ver a conversa indo por água abaixo.

Um emoji que muita gente acaba inserindo de forma errada em uma conversa é o de emoji de rosto tremendo no WhatsApp. Apesar de muita gente achar que este ícone remete a um terremoto, o verdadeiro significado dele é, na verdade, outro.

O ícone na verdade significa surpresa e pode ser utilizado quando algum contato te enviar alguma notícia chocante ou bastante reveladora. Além disso, uma outra forma de interpretar pode ser o caractere é como um “não”.

Isso porque uma pessoa, ao dizer não, tende a balançar a cabeça para os lados rapidamente para enfatizar o que está dizendo. Portanto, este é mais um contexto em que a figurinha pode ser utilizado.

