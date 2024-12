Chega no WhatsApp uma das melhores funções que poderia ter sido inventada

Essa atualização é considerada uma das mais aguardadas pelos usuários e traz mais praticidade para as conversas

Pedro Ribeiro - 11 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O WhatsApp acaba de receber uma atualização que promete revolucionar a forma como usamos o aplicativo no dia a dia.

Essa nova função é considerada uma das mais aguardadas pelos usuários e traz mais praticidade, segurança e interatividade para as conversas.

O WhatsApp acaba de lançar uma das funções mais inovadoras já vistas no aplicativo: o chat de voz.

Esse recurso, representado por um ícone de ondas sonoras ao abrir uma conversa em grupo, transforma a maneira como você interage no mensageiro da Meta.

Antes, essa função já existia, mas era limitada a grupos com pelo menos 33 participantes. Agora, ela está sendo liberada para grupos de qualquer tamanho.

Os chats por voz estavam disponíveis apenas na versão beta do aplicativo e estão chegando gradualmente aos usuários tanto no iOS quanto no Android. Então, se ainda não consegue ver o novo ícone, não se preocupe: a atualização deve chegar nos próximos dias ou semanas.

Ao pressionar o botão com o símbolo de ondas sonoras, o WhatsApp solicita que você confirme a criação de um chat de voz privado no grupo. A grande sacada é que essa sala é iniciada de forma silenciosa, ou seja, ninguém é notificado automaticamente.

Mas, se quiser, o criador pode enviar convites para os outros participantes, notificando-os sobre a sala ativa.

Uma vez dentro do chat de voz, os participantes são identificados por cores, facilitando o reconhecimento. Quando alguém fala, um ícone de ondas sonoras aparece para indicar quem está no comando da conversa. Além disso, é possível usar o microfone nativo do celular ou headphones para maior comodidade.

E o melhor de tudo: o recurso é multitarefa. Você pode continuar navegando no WhatsApp, respondendo outras conversas ou até mesmo fechar o aplicativo sem perder a conexão com a sala de voz.

Para aproveitar todas as vantagens do chat de voz e outras novidades do WhatsApp, é fundamental manter o aplicativo sempre atualizado. Assim, você garante o acesso às funcionalidades mais recentes e melhora sua experiência de uso.

