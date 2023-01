Ex-integrante da banda Now United fala gíria famosa em Goiás e surpreende internautas

Quem pensa que a banda Now United e o estado de Goiás não estão interligados, está enganado. Para um dos ex-integrantes do grupo, as gírias do estado já estão na ‘ponta da língua’.

Durante uma live no Instagram, o cantor Josh Beauchamp – que anunciou a saída do grupo em novembro de 2022 – repetiu algumas das principais expressões dos estados do Brasil.

Uma delas, foi a gíria “Trem bom demais” que é constantemente utilizada nos estados de Goiás e Minas Gerais (MG).

Durante a fala, o artista ainda arriscou repetir a expressão por mais três vezes e, no final, acabou conseguindo pronunciar corretamente.

Simplesmente Josh Beauchamp falando gírias de Estados do Brasil! Ele foi bem, né? 😂💜 pic.twitter.com/ib2mBwCtjV — Josh Beauchamp Portal • Fan Site (@JoshBPortal) January 10, 2023

Após a divulgação do vídeo, internautas pediram a vinda do cantor ao estado e até relembraram um momento em que o artista apareceu em uma gravação escutando uma música da dupla Henrique e Juliano. Veja alguns dos comentários:

ELE AMA SERTANEJO! Josh Beauchamp escutando “Até a próxima vida” de Henrique e Juliano, durante a sua live de hoje. 🤣❤️ pic.twitter.com/a2zsoukoDZ — Josh Beauchamp Online (Fan Account) (@OnlineJoshB) January 7, 2023

“Trem bom demais” 😁 “bom demais” 😅 “esse trem é bom demais” 😆🤷🏼‍♂️😂 KKKKKKKKK TAO FOFO, falou certinho amo ele. pic.twitter.com/T19wVOwbNB — Luh🌟| 𝑓𝑎𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 (@Ilybchmpany) January 9, 2023