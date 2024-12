Cachorro agressivo é abatido após uma série de ataques em Goianésia

Animal teria deixado uma vítima com ferimentos em diversas partes

Augusto Araújo - 13 de dezembro de 2024

Cachorro deixou vítima com diversos ferimentos pelo corpo. (Foto: Reprodução)

Um cachorro, de raça não identificada, precisou ser abatido pela Polícia Militar (PM) após dar início a uma série de ataques no Setor Oeste, em Goianésia, cidade a 151 km de Goiânia.

O caso ocorreu nesta quinta-feira (12), mas só repercutiu no dia seguinte. Dois policiais foram acionados ao local onde estaria o animal descontrolado, por volta das 09h.

Na ocasião, o cão já havia atacado uma mulher, de 39 anos, deixando ferimentos em várias partes do corpo, se destacando o pé esquerdo e um dos seios.

Quando os militares adentraram a residência onde o cachorro estava, ele se encontrava ainda agressivo e agitado, com sangue da vítima por todo o corpo. Ele ainda estaria ferido nas costas, após um vizinho agir para que o animal soltasse a vítima.

Mesmo assim, o cão avançou em direção a um dos policiais, que ainda tentou contê-lo, mas recebeu uma mordida de raspão nas pernas, sofrendo apenas um rasgo nas vestimentas.

Aproveitando-se da distração do animal com o colega, o outro militar disparou nove vezes contra o bicho, mas devido à agilidade do cachorro, acertou cinco vezes.

O cão não resistiu e morreu no local. Uma equipe da Secretaria do Meio Ambiente compareceu e fez o recolhimento do corpo.

Por fim, o caso foi registrado em uma delegacia, para os devidos procedimentos legais. A tutora do cachorro, de 26 anos, deverá responder pelas lesões corporais causadas e por omissão na guarda de animal perigoso.