Proteger o patrimônio histórico de Anápolis agora é lei!

Nesses dois anos de mandato apresentamos quase 40 projetos de lei. Desses, 4 já se tornaram leis sendo sancionadas pelo Poder Executivo. A maioria dos nossos projetos trata de criação de políticas municipais voltadas para educação, cultura, esporte, saúde, proteção das pessoas idosas e com necessidades especiais.

Foi sancionada na última quarta-feira (04), lei de nossa autoria que institui a Política Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural de Anápolis. Dois dias depois do evento que marcou a história do Brasil como um episódio de depredação do patrimônio brasileiro em Brasília comemoramos a sanção a uma lei que também dá respostas para ações de vandalismo e/ou depredação do bem público, histórico e cultural.

A Lei nº 4.251, de 04 de janeiro de 2023, estabelece diretrizes para tombamento, proteção, restauração, conservação, valorização e divulgação do Patrimônio Histórico e Cultural do nosso município. O projeto estabelece ainda deveres ao Poder Público: promover iniciativas de divulgação, capacitação e estimular ações educativas à comunidade.

Muita gente se pergunta qual a importância de uma lei como essa. Respondemos. Quando cuidamos do nosso patrimônio histórico (prédios, pontos culturais, tradições) ajudamos a gerar empregos diretos e indiretos, renda, fortalecemos o comércio. Além disso, avançamos na educação, pois uma sociedade que conhece sua história reconhece os erros do passado e constrói novos caminhos para o presente e o futuro.